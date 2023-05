Potenza, presentato avviso per i progettisti del parco di Bucaletto

POTENZA – “Come anticipato in occasione dell’avvio dell’iniziativa ‘Il Parco che vorrei…’ (laboratorio di progettazione partecipata con i bambini della Scuola Primaria ‘G. Rodari’ di Bucaletto), è stato pubblicato l’avviso rivolto ai progettisti del parco a Bucaletto circa 3.000 mq che saranno riqualificati donando al quartiere un parco di pari dignità di altri quartieri” spiega l’assessore all’Urbanistica, Antonio Vigilante. Al Link l’avviso.

“La realizzazione di quest’opera oltre a essere un passo verso l’attuazione del PNRR con il Bando PINQUA (Piano Nazionale Qualità dell’Abitare), – continua l’assessore Vigilante – rappresenta un passo importante verso una dotazione finalmente definitiva e degna dell’ ‘armatura’ urbana del Quartiere. La volontà di garantire un ampio coinvolgimento della platea dei progettisti rappresenta la volontà di voler sottolineare che la riqualificazione del Quartiere è una sfida e un’opportunità per tutta la città che potrà scoprire uno spazio nuovo, molto probabilmente precedentemente inimmaginabile, dove poter trascorrere del tempo in città.Questa è la sfida e sono fiducioso che gli spunti che arriveranno dai bambini daranno ai progettisti vincitori gli ingredienti per il perseguimento dell’obiettivo” conclude Vigilante.

