Potenza, operazione anti mafia di Polizia e Carabinieri

Dalle prime ore di lunedì 11 dicembre, Polizia e Carabinieri, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza, stanno portando avanti un’operazione per eseguire un fermo e perquisizioni in città. Questa azione è legata a un grave evento accaduto in passato e alle organizzazioni criminali locali. Ulteriori dettagli saranno comunicati durante una conferenza stampa che Francesco Curcio, procuratore distrettuale, terrà alle 11:00 nella Procura della Repubblica di Potenza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp