Taranto, violento tamponamento sulla SS7: 5 feriti (foto)

Violento tamponamento sulla Strada Statale 7, in direzione Taranto, nella mattinata di domenica 10 dicembre, intorno alle 8.45. All’altezza dello svincolo per Martina Franca, un furgone di colore bianco con 5 albanesi a bordo ha tamponato in fase di sorpasso una BMW guidata da una donna. Nell’impatto violento, come si evince dalle foto di Francesco Manfuso, i mezzi hanno subito gravi danni e cinque persone sono rimaste ferite, anche se le loro condizioni non destano preoccupazioni. Per rimuovere auto e furgone ed effettuare interventi e rilievi, il traffico è stato interrotto per più di un’ora: sul posto sanitari del 118, Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Anas.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp