TARANTO – Decisa presa di posizione di Mino Borraccino, il consigliere del governatore Emiliano per l’area di Taranto interviene sulla spinosa vertenza del val center tarantino Covisian,, novanta dipendenti in bilico e con un futuro a dir poco incerto. Borraccino punta l’indice contro il governo: “Il Governo col varo del DL “Energia”, ha cancellato l’articolo 36 Ter del DL Lavoro dello scorso Maggio che garantiva la prosecuzione occupazionale dei lavoratori dei call center nel passaggio dal Mercato Tutelato al Mercato Libero.

Con questa scelta – aggiunge Borraccino – si mettono a rischio 1500 lavoratori nel Paese, di cui diverse centinaia in Puglia, nelle aziende Covisian (Taranto) e Network (Molfetta). Registriamo l’irresponsabilità sociale d’impresa di un’azienda a partecipazione statale come ENEL che non può permettersi siffatte scelte che impattano su molte centinaia di lavoratori, considerando che le entrate, derivanti dai profitti dei costi di luce e gas sono, per lo stesso committente, sempre in attivo. Quindi la commessa Enel cesserà ad aprile 2024.

Notiamo tuttavia, conclude Mino Borraccino, su questa vicenda paridigmatica, la mancanza di una politica industriale del Paese. La Regione Puglia, attraverso la Task Force per l’occupazione convocherà un tavolo tematico con le aziende coinvolte, tra cui, la committente ENEL e le diverse imprese del mercato libero operanti già sul territorio per dare risposte concreta per il futuro dei lavoratori.

Da parte nostra, del Partito Democratico, massima vicinanza ai lavoratori coinvolti in questa triste vicenda, l’ennesima, dopo Ilva e lavoratori del Porto che denota poca responsabilità da parte del Governo, che dal suo insediamento, sta continuamente penalizzando la nostra provincia, trascinandola verso un destino incerto. Conclude Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

