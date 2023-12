Francavilla Fontana, Alessandra Vacca neo coordinatrice cittadina dell’Udc

L’Udc a Francavilla Fontana ha un coordinatore cittadino. Si tratta di Alessandra Vacca, 40 anni, laureata in giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense. La sua nomina è stata indicata dal capo della segreteria politica, l’ex sottosegretario Massimo Cassano, d’intesa con il vice segretario nazionale, on. Gianfranco Chiarelli, Gaetano Brattoli segretario regionale del partito in Puglia e l’ex senatore Pietro Iurlaro, segretario provinciale per la provincia di Brindisi.

“La città degli Imperiali – ha dichiarato la neo coordinatrice cittadina – merita una politica volta al dialogo, alla condivisione ma, anzitutto, alla salvaguardia della democrazia, intesa quale tutela di ogni singolo cittadino, perché nessuno deve sentirsi escluso dalla possibilità di vivere concretamente l’azione di governo. Ringrazio i vertici del Partito per la fiducia, la stima e la considerazione che hanno avuto modo di riservarmi e, nondimeno, i componenti del Comitato UDC di Francavilla Fontana con i quali sono certa di poter guardare al presente con la consapevolezza e il desiderio di fare la differenza”.

“L’investitura di Alessandra Vacca – chiosa Pietro IURLARO, ex senatore ed ex consigliere regionale, – unanimamente condivisa dai vertici del Partito, rappresenta la perfetta sintesi della volontà di rinnovamento al quale l’Unione di Centro mira. La sua correttezza nella gestione delle relazioni interpersonali e la sua caparbietà nell’affrontare le sfide, sapranno ispirare al meglio le iniziative che questa compagine politica intenderà promuovere a livello locale”.

