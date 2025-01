Potenza: nei numeri il successo del polo bibliotecario

Ha superato il luogo comune secondo cui la cultura non paga e non è elemento di crescita per l’individuo e le comunità. Dal 2020, anno dell’apertura al pubblico, grazie ad una gestione virtuosa, il polo bibliotecario di Potenza è diventato punto di riferimento per studenti, cittadini, associazioni ed enti. Infatti è diventato a pieno titolo volano di inclusione riuscendo nei diversi spazi a disposizione dell’utenza a soddisfare le esigenze di tutti, dalle mamme che portano i propri figli nella ludoteca ai ragazzini che possono consultare fumetti finì alla canonica consultazione di libri e aule studio luminose.

I numeri come sempre spiegano meglio di ogni parola i termini del successo.

41.060 persone che hanno usufruito degli spazi e dei servizi del Polo nell’anno da poco trascorso. I servizi fondamentali restano quelli tipici di una biblioteca di pubblica lettura: consultazione, prestito, ricerche bibliografiche, riproduzioni, fornitura documenti. Nel 2024 ne hanno usufruito 25.369 persone. I prestiti librari ammontano a 4.278. Le diverse attività didattiche e i laboratori progettati

dal personale hanno coinvolto 3.512 studenti di 188 classi in 267 incontri: più di un incontro al giorno, considerato che il calendario scolastico ammonta a 200 giornate.

Se i lavori sono ben fatti, premiano. Per questo è stato riconfermato alla guida del polo anche per il prossimo triennio il direttore, Luigi Catalani, orgoglioso sostenitore di un successo di squadra con i sui 27 collaboratori

