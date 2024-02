Potenza, messo fuori rosa l’attaccante Caturano

Il Potenza ha messo fuori rosa, per motivi disciplinari, l’attaccante Salvatore Caturano. “Tale decisione, presa congiuntamente dal presidente Donato Macchia e dall’allenatore Marco Marchionni, arriva in seguito agli atteggiamenti assunti dal tesserato al termine della gara contro il Monterosi e avrà valenza fino a nuove disposizioni”, si legge in una nota del club lucano.