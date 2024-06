Potenza, Ivano Pastore avanza per il ruolo di diesse

Superato lo step iscrizione, il Potenza lavora per preparare la nuova stagione. Dopo la separazione con Varrà, i lucani sono alla ricerca del nuovo direttore sportivo: negli ultimi giorni sarebbero aumentate le quotazioni di Ivano Pastore, 53 anni, reduce dall’esperienza di Prato, dove ha ricoperto il ruolo di direttore generale. In passato, da diesse ha lavorato anche per Nocerina, Rimini, Viterbese e Casertana.

