Niente Eccellenza per il Matera Città dei Sassi, titolo trasferito a Montescaglioso

“Siamo a giugno, e per noi è sempre tempo di bilanci futuri. Lo dobbiamo a tutti i nostri lettori, sostenitori, appassionati, amici e addetti ai lavori che in tre intensi anni di sport, emozioni, vittorie e fatiche ci sono stati vicini, e a tanti altri che ci hanno osservato. Abbiamo raccolto con la Maschile una società in Prima categoria nell’estate 2020, poi stop Covid e ammissione in Promozione. Dopo ciò è partito un triennio di successi, dall’immediata conquista dell’Eccellenza e la vittoria della Coppa Italia nello stesso anno, fino a due stagioni di vertice con i playoff nazionali e regionali, con tanto di scenografia imponente sulla Gradinata, addobbi e gazebi nella città, comunicazione, idee, marketing e merchandising sin da subito, sede sociale e tanto altro che ci ha portati (a detta di tanti) tra le società top lucane.

Proseguiamo parallelamente una sfida femminile in Serie C (unica lucana) che per tre anni domina in tutti i campi nazionali contro le big del calcio professionistico. È doveroso informare sin da oggi che il progetto sportivo a Matera messo in piedi con tanto impegno si ferma qui. Abbiamo fatto del nostro meglio con educazione e qualità, ringrazio personalmente tutti, a partire da Stigliano e Panarella che con me hanno dato vita a questa storia, ma a seguire Larotonda, Venafra, Ramundo, Fontana, Lavecchia, Lanzolla, Rubino, tutti materani sempre presenti dal primo giorno all’ultimo, che senza di loro tutto ciò non sarebbe stato possibile, e ancora tanti altri amici-sostenitori della nostra famiglia come Martoccia, Finamore E., Labriola, Onofrio, Prisco, Dicecca, Nuno, Mongelli, Lagalante, Cinnella, Martulli, Fabio, Marco, Mario, Bellisario, li ringrazio tutti e mi scuso se ho dimenticato qualcuno.

Il nostro futuro calcistico sarà a Montescaglioso, una città con cui abbiamo avviato da tempo incontri istituzionali e con il mondo sportivo. Lì ripartirà la nostra passione dopo un periodo necessario per attivare tutte le pratiche federali e logistiche dovute.

Un grazie di cuore a tutti.

D.G. Filippo RAGONE“