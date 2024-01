Potenza, giovani e agricoltura al centro dell’evento “Green Youth Village”

POTENZA – Si terrà a Lavello mercoledì 31 gennaio il “Green Youth Village”, l’evento organizzato dall’Assessorato per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata dedicato ai giovani e alle nuove opportunità per chi voglia avviare una propria azienda o consolidare e innovare una già in essere. L’evento è stato presentato a Potenza durante una conferenza stampa.

