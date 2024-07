Potenza, giovane arrestato per spaccio di eroina

La Polizia di Stato, nel corso dei servizi volti al contrasto dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, predisposti dal Questore di Potenza, nella mattinata dell’08 luglio 2024, ha sorpreso un giovane di nazionalità nigeriana in possesso di dosi di sostanza stupefacente.

In particolare lo straniero è stato notato da personale della Squadra Mobile della Questura – Sezione Antidroga – in località Macchia Romana, nei pressi della Stazione ferroviaria, in compagnia di noti tossicodipendenti di questo centro cittadino.

L’immediato intervento degli agenti della Squadra Mobile ha messo in allarme il soggetto che nel tentativo di sottrarsi al controllo di polizia si dava alla fuga. Prontamente inseguito, veniva subito raggiunto e fermato.

La successiva perquisizione personale ha dato ulteriore conferma all’ipotesi investigativa, in quanto occultava nelle parti intime nr. 20 involucri di forma sferica contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso totale di grammi 10.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il giovane, indagato per il reato di detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, è stato tratto in arresto e su disposizione dell’A.G. inquirente, è stato associato presso la casa circondariale “A Santoro” di Potenza.

L’operazione antidroga posta in essere rientra nell’attività che la Polizia di Stato di Potenza ha messo in campo per prevenire e reprimere il grave fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che riguarda varie zone della città che, in questi ultimi anni, è divenuto quanto mai diffuso e preoccupante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author