Potenza, De Giorgio: “A Caserta per fare la prestazione e i punti”

Pietro De Giorgio, tecnico del Potenza, ha commentato la prossima sfida della sua squadra, sottolineando l’importanza di mantenere costanza e concentrazione in un campionato equilibrato: “La partita è importante esattamente come le altre. Giochiamo contro una buona squadra, sarà una gara propositiva da entrambe le parti. Arriviamo bene alla sfida e vogliamo riscattare le ultime due partite, dove buone prestazioni non sono bastate”.

De Giorgio ha poi parlato dell’approccio mentale del gruppo: “La posizione di classifica ci permette di giocare con serenità e ci stimola a cercare un risultato positivo per consolidare quanto di buono fatto. Le ultime gare non hanno inciso a livello mentale, siamo consapevoli di non aver sfruttato le occasioni avute. Siamo rammaricati per l’eliminazione in Coppa Italia ai rigori, ma fa parte del percorso di crescita di un gruppo giovane”.

Infine, uno sguardo alla sfida contro la Casertana: “Andremo lì per fare una grande prestazione e conquistare più punti possibili”.

