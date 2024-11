Brindisi, Ragno e il mercato: ‘Le stiamo provando tutte’

L’allenatore del Brindisi Nicola Ragno ha fatto il punto sulla delicata situazione della squadra focalizzando, in particolare, l’attenzione sulla rivoluzione di mercato: “Il presidente ha fatto capire che la società non mollerà, il direttore ha fatto capire le nostre strategie di mercato. Ultimamente si studiavano le partite, le si affrontava ma senza autostima ed entusiasmo. Il nostro obbiettivo è di creare un nuovo gruppo con questi valori. Io sono abituato ad ottenere gli obbiettivi con il lavoro. Se fino ad ora hanno dato 100 voglio che diano 110. In queste mie 10 partite ho cercato di alzare l’asticella, ma ci siamo riusciti in parte. Ringrazio i calciatori che hanno firmato. Settimana prossima ci saranno altre operazioni di mercato. Sono sempre ottimista, spero di riuscire a raggiungere l’obbiettivo. Se riusciamo a cambiare rotta possiamo arrivare all’obiettivo. La partita di domenica scorsa ha inciso sugli ultimi arrivi. Era uno scontro diretto e bisognava dare tutto, ma così non è stato. Abbiamo perso e anche male. Mi sono accorto in tante situazioni che mancasse l’entusiasmo nel gruppo. Abbiamo preso in esamine singolarmente ogni calciatore e abbiamo deciso di rescindere con 4 di loro. Ringrazio chi è arrivato e chi se n’è andato. Non era facile accettare il -12 a inizio stagione. Poi la scelta di andare via non è stata presa male dalla società. Se uno sta qui deve stare bene e deve dare tutto per la maglia. Andiamo avanti per la nostra strada. Quando sono arrivato non conoscevo nemmeno un giocatore. Ho cercato di conoscerli e di tirarli su fisicamente. Per quello che richiede il contesto c’era bisogno di alzare l’asticella. È importante parlare singolarmente con i giocatori. Valuteremo se cambiare modulo, stiamo cercando giocatori che ci permettano di cambiare modulo durante la partita. Lavoreremo tantissimo a livello difensivo. I giocatori che sono arrivati hanno più esperienza rispetto a qualcuno che già c’era. Sia il direttore che il mister partono dal discorso del modulo per operare sul mercato. I nomi li facciamo entrambi. Dobbiamo operare nei limiti del budget, non possiamo fare follie. Io e il direttore cooperiamo sul mercato, altrimenti non si andrebbe avanti”.

