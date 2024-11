Matera, Torrisi: “Abbiamo tutto da guadagnare e niente da perdere”

“La Virtus Francavilla avrà l’obbligo di vincere. Noi ce l’andremo a giocare con spensieratezza, perché siamo consapevoli che non partiremo come favoriti. Per noi sarà un buon test. Scenderemo in campo senza modificare nulla del nostro atteggiamento perché tra casa e trasferta dobbiamo avere la stessa pelle”. Afferma il tecnico dei biancoazzurri Alfio Torrisi in conferenza stampa.

“Ad oggi, la classifica dice che giocheremo contro la squadra più forte del campionato. I meriti vanno ad una società che dopo la retrocessione si è ristrutturata e al momento sta comandando il campionato. Sarà una partita difficile contro una squadra davvero forte, composta dai singoli migliori della categoria. La Virtus Francavilla è una squadra che può fare anche due-tre sistemi di gioco. Noi, invece, abbiamo tutto da guadagnare e niente da perdere. Loro hanno l’obbligo di vincere per rimanere in testa. Noi, dobbiamo capire a che punto siamo del nostro percorso”, continua il tecnico dei biancoazzurri.

In casa Matera, è sempre tempo di mercato: “Tutto quello che stiamo facendo è frutto di colloqui e riunioni tra me, il ds Castorina e la proprietà. Non si fa un’uscita e un’entrata si tutte le parti non sono d’accordo. Continuiamo a lavorare sul mercato, cercando di inserire i giocatori giusti per il nostro progetto. Lunedì, poi, apre il mercato e possiamo aspettarci qualche altra situazione”.

