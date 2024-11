Monopoli, Colombo: “Avellino una delle squadre più forti del campionato”

Cinque punti separano l’Avellino dal Monopoli. La partita del ‘Veneziani’, in programma lunedì sera, vedrà fronteggiarsi due squadre partite con obiettivi diversi ma in lotta per restare nelle zone nobili della classifica: “Il nostro girone è molto complicate e l’Avellino è stato capace di riprendersi dopo un avvio non semplice”, ha dichiarato Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, nella conferenza stampa di presentazione del match: “In una piazza così focosa, dove si ha fame di vittorie, non vincere può portare qualche problema psicologico. La bravura e la qualità del gruppo, però, hanno permesso di invertire la rotta e ora l’Avellino è una squadra di indubbio valore. Ha tante frecce nel proprio arco ed è una delle più forti del campionato. Da qui alla fine, usciranno i veri valori di questa squadra”.

Contro i biancoverdi, Colombo potrà contare su due giocatori al rientro dai rispettivi infortuni: “Rispetto alle gare precedenti, rientrano tra i convocati De Risio e Pace. Gli unici assenti saranno Calvano e Cascella. Ci sono sicuramente giocatori con una condizione precaria ma De Risio e Pace hanno dimostrato di aver superato i problemi muscolari. Credo che possano essere più utili a partita in corso ma molto dipenderà dall’andamento dalla partita. Ciò che conta è che siano tornati a disposizione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author