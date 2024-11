LIVE | Latina – Picerno: 2-0, fine primo tempo

85′ – Sostituzioni finite anche per il Latina: fuori Peterman e Riccardi, dentro Cico e Martignago

84′ – Completa i cambi la compagineEsce Esposito ed Energe, dentro Carboni e Vitali

74′ – Ndoj spiana la strada ad Energe, che dal limite dell’area si divora il pallone del due a uno

71′ – Girandola di cambi: negli ospiti De Ciancio e Guerra fuori per Nicoletti e Cecere, nel Latina esce Addessi ed entra Cittadino

70′ – De Ciancio trova lo spazio per battere a rete in area, Peterman si immola e salva

66′ – Un cambio per parte, nel Picerno entra Bernardotto, fuori Maiorino, nei padroni di casa, fuori Bocic, in campo Di Livio

64′ – Cresce il Picerno, ci prova Maiorino dalla distanza, sicura la presa a terra di Zacchi

59′ – Grande chance per il Picerno! Angolo di Maiorino, Gilli trova il tempo ma non la coordinazione giusta mancando il bersaglio da due passi

54′- Si vede il Picerno, colpo di testa in tuffo di Energe, blocca facile Zacchi

49′ – Ancora Latina pericoloso con Bocic, che ci prova di destro, ciabattando fuori

46′ – Nessuna variazione nelle formazioni che ritornano in campo

SECONDO TEMPO

45′ + 1 – Termina la prima frazione di gioco con il Latina meritatamente in vantaggio per due a zero

44′- RADDOPPIO DEL LATINA! Ci pensa Giovanni Di Renzo, scaltro a raccogliere un pallone vagante nato da un calcio di punizione di Peterman, freddando dal limite dell’area l’estremo difensore ospite

37′ – Ancora un ammonito nelle file dei lucani, stavolta è ilturno di Gilli

33′ – Primo giallo della gara, ai danni di Santi

32′- Summa tiene a galla il Picerno: percussione di Bocic che mette in mezzo per Addesi, tocco volante del centrocampista sul quale l’estremo difensore salva d’istinto

27′ – Non c’è traccia del Picerno, che soffre terribilmente la pressione dei laziali

19′ – Latina padrone del campo. La squadra di Boscaglia preme sull’acceleratore e sfiora il raddoppio, ancora con Ndoj, che didestro cerca il palo lungo, Summa vola e disinnesca

6′ – GOL DEL LATINA! Padroni di casa subito avanti! Ci pensa Emanuele Ndoj, che sigla il primo gol in C, sfruttando un maldestro passaggio di Franco. Bocic è lesto a rubare il tempo alla retroguardia lucana, innescando il giocatore albanese, che in estirada, sblocca la partita.

1′ PARTITI

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Latina (3-5-2): Zacchi; Berman, Di Renzo, Vona; Ercolano, Addessi (Cittadino 71′), Riccardi, Ndoj, Crecco; Bocic (Di Livio 66′), Improta. All.Boscaglia

AZ Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Guerra (Nicoletti 71′), Energe; Franco, De Ciancio (Cecere 71′); Maiorino (Bernardotto 66′), Santi, Petito, Esposito. All.Tomei

Ammoniti: Santi (P), Gilli (P)

Espulsi:

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino.

Assistenti: Giuseppe Lipari (Brescia) e Federico Linari (Firenze).

Quarto ufficiale: Alessandro Angelo di Marsala.

