Benevento-Cerignola 1-1: rimonta e spettacolo al ‘Vigorito’

Un big match intenso, ricco di episodi e ribaltamenti di fronte, si conclude con un pareggio meritato. Il Cerignola, protagonista di una prestazione di personalità, proprio come aveva chiesto all vigilia Raffaele, riesce a riprendersi con un gol del solito Jallow dopo essere passato in svantaggio per una sfortunata autorete di Visentin.

PRIMO TEMPO: L’avvio è tutto del Cerignola, che sfiora il vantaggio in più occasioni, ma il giovanissimo portiere del Benevento, Nunziante, si erge a protagonista assoluto con interventi decisivi. Al 29’ è ancora Jallow a sfiorare il gol con una conclusione che si stampa sul palo. Il Benevento, dal canto suo, risponde al 25’ con una super occasione di Manconi. La prima frazione termina 0-0, con numerosi ammoniti e grande intensità di gioco.

SECONDO TEMPO: Nella ripresa, il Benevento trova il vantaggio al 58’ su calcio d’angolo: una deviazione sfortunata di Visentin manda il pallone nella propria rete. Il Cerignola non si abbatte e al 62’ pareggia con Jallow, sempre più decisivo per i gialloblù, che ribadisce in rete una respinta corta.

Un match combattuto che lascia entrambe le squadre con un punto prezioso, ma con l’amaro in bocca per alcune occasioni non concretizzate.

LA CRONACA

90’+3’ FINITA! Termina in parità il match della 17a Giornata tra Benevento e Cerignola.

90’+2’ CERIGNOLA: sostituzione, Sainz-Mazza prende il posto di Paolucci.

90’ Concessi tre minuti di recupero.

89’ BENEVENTO: cambia anche Auteri, Perlingeri rileva Manconi.

88’ CERIGNOLA: sostituzione, fuori Jallow (migliore in campo in assoluto) dentro Parigini.

84’ BENEVENTO: i sanniti protestano per un tocco di mani in area di Capomaggio, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

83’ CERIGNOLA: cambio: Zak Ruggiero per Bianchini.

73’ BENEVENTO: doppio cambio, Viviani e Lanini per Prisco e Acampora.

73’ BENEVENTO: Ammonito 🟨 Acampora per gioco falloso.

68’ BENEVENTO: prima sostituzione anche per Auteri, finisce la partita di Lamesta, comincia quella di Starita.

67′ CERIGNOLA: Ammonito 🟨 Ligi per gioco falloso.

65′ BENEVENTO: conclusione dalla lunga distanza di Talia, sopra la traversa.

62’ GOL DEL CERIGNOLA: ⚽️ Jallow! Meritatissimo pareggio degli ospiti: il numero 17 gialloblu la mette dentro all’altezza del dischetto riprendendo una respinta. Quinta rete in campionato per Jallow.

58’ GOL DEL BENEVENTO: ⚽️ AUTORETE VISENTIN: nel momento di maggior pressione del Cerignola, passano i padroni di casa: sull’angolo di Acampora, maldestra la deviazione di Visentin che mette nella sua porta.

53’ CERIGNOLA: sugli sviluppi del corner, Tascone dal limite non trova la porta.

52’ CERIGNOLA: Salvemini prova la conclusione in area da posizione defilata, murato in angolo.

50’ CERIGNOLA: destro al volo in area del solito Paolucci, ma anche in questa circostanza non riesce a centrare lo specchio della porta.

47’ CERIGNOLA: ospiti immediatamente pericolosi con una girata in area di Paolucci, che però non inquadra la porta.

46’ CERIGNOLA: subito un cambio per Raffaele: Cocci resta negli spogliatoi, al suo posto Tentardini.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+3’ Si chiude senza reti la prima frazione, ma a dispetto del risultato è stata una partita con tante emozionante. Più Cerignola che Benevento. Molto ammoniti.

45’ Sono 3 i minuti di recupero.

43’ CERIGNOLA: ammonito 🟨 Coccia per gioco falloso.

37’ CERIGNOLA: il solito Jallow aggancia un pallone in area, si gira e calcia, però trova il muro di un avversario: angolo.

31’ BENEVENTO: ammonito 🟨 Simonetti per gioco falloso.

30’ CERIGNOLA: ammonito il tecnico 🟨 Raffaele per proteste.

29’ CERIGNOLA: risponde subito la squadra di Raffaele, che sfiora il gol con Jallow: lanciato in campo aperto, il numero 17 gialloblu anticipa Nunziante in scivolata, ma la conclusione si spegne sul palo. Poi allontana Ferrara.

25’ BENEVENTO: occasionissima per la squadra di Auteri: Acampora mette Manconi a tu per tu con Saracco, ma l’attaccante giallorosso non riesce a sbloccare il risultato.

20’ CERIGNOLA: ammonito 🟨 Visentin per gioco falloso.

14’ BENEVENTO: punizione insidiosa di Manconi, Saracco vola a mettere in angolo.

11’ CERIGNOLA: ammonito 🟨 Capomaggio per gioco falloso.

11’ CERIGNOLA: La squadra di Raffaele sfiora il vantaggio per ben tre volte nel giro di pochi secondi con le conclusioni di Jallow, Paolucci e Salvemini, ma Nunziante, 17 anni, dice sempre di no evitando ai suoi di andare sotto.

8’ CERIGNOLA: altro squillo degli ospiti: Jallow dal limite, di poco a lato.

3’ CERIGNOLA: Destro in corsa di Paolucci, alto sopra la traversa.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

BENEVENTO-CERIGNOLA 1-1

RETI: 58’ autorete Visentin (B), 62’ Jallow (C).

BENEVENTO 4231: Nunziante 7,5; Oukhadda 6, Berra 5,5, Capellini 5,5, Ferrara 5,5; Talia 5,5, Prisco 5 (73’ Viviani 5,5); Lamesta 5 (68’ Starita 5,5), Acampora 6 (73’ Lanini 6), Simonetti 5,5; Manconi 5 (89’ Perlingeri sv). Panchina: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Tosca, Agazzi, Viscardi, Borello, Carfora. All. Auteri 5,5.

CERIGNOLA 352: Saracco 6; Ligi 6,5, Capomaggio 6, Visentin 5,5; Coccia 5,5 (46’ Tentardini 6), Tascone 6, Bianchini 6 ( (83’ Ruggiero sv), Paolucci 6 (90’+3’ Sanz-Maza sv), Russo 6; Jallow 8 (88’ Parigini sv), Salvemini 6. Panchina: Greco, Fares, Martinelli, Faggioli, Velasquez, Carnevale, Lorusso, Iurilli, Carrozza, Di Dio. All. Raffaele 7.

ARBITRO: Turrini di Firenze 6. Assistenti: Santarosa di Pordenone e Brunozzi di Foligno. Quarto ufficiale: Vergaro di Bari.

AMMONITI: Capomaggio, Visentin, Raffaele, Coccia, Ligi (C); Simonetti, Acampora (B).

NOTE: recuperi 3’/3’. angoli 6-3

