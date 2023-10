Potenza: Colombo, ‘Avellino forte, ma giochiamocela con coraggio’

Lunedì 9 ottobre, alle 20:45, il Potenza sarà ospite dell’Avellino di Michele Pazienza. “A oggi non devono interessarci i risultati delle altre – analizza Alberto Colombo, tecnico dei lucani -. In questa fase dobbiamo guardare a noi stessi, indipendentemente da ciò che accade sugli altri campi. Dobbiamo pensare a progredire dal punto di vista caratteriale e tecnico-tattico. Quella con l’Avellino è una gara complicata, difficile per il valore dell’avversario, dovremo tirare fuori il massimo per portare a casa un risultato positivo. Bisogna trovare la forza e il coraggio di andare a fare risultato anche fuori casa, consapevoli delle nostre qualità e dei nostri punti di forza”.

