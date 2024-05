Esce “La strada giusta’, il libro del senatore Mario Turco

Dal 21 maggio 2024, il libro “La strada giusta” (Piemme, 304 p.) del Sen. Mario Turco, con prefazione del Presidente Giuseppe Conte, sarà disponibile in tutte le librerie e negli store online, ma è già possibile prenotarlo a questo link: https://www.ibs.it/strada-giusta-idee-a-cinque-libro-mario-turco/e/9788856695496. Nelle prossime settimane saranno organizzate diverse presentazioni del libro e la stampa, così come tutta la cittadinanza, sarà invitata a partecipare.

“LA STRADA GIUSTA”

Idee a cinque stelle per un’economia al servizio dei cittadini. Stagnazione, pandemia, clima, guerre, inflazione. L’intreccio delle molteplici crisi globali colpisce un’Italia già fragile a causa dei suoi annosi problemi: disuguaglianze sociali, bassa crescita, povertà dilagante, lavoro povero, precariato, disastri ecologici, sanità allo sbando, divario territoriale in aumento, sfiducia verso il futuro e la politica.

Il quadro si fa ancora più fosco, se si aggiungono il ritorno agli stringenti vincoli europei del Patto di Stabilità e una destra antisociale al governo, che dietro la retorica dei nazionalismi insegue vecchie logiche di austerità. Per ribaltare questa prospettiva, Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, traccia in questo libro una nuova via. Una strada giusta per un’economia eco-sociale di mercato, al servizio dei cittadini, capace di garantire la sostenibilità produttiva, la coesione sociale e la tutela ambientale.

Per seguirla, è necessario ripensare il ruolo dello Stato, che con i suoi strumenti, le sue risorse e la sua autorevolezza è l’unica forza in grado di garantire lo sviluppo sostenibile, la tutela dei beni pubblici e l’equa distribuzione della ricchezza. Non uno Stato assistenzialista, ma uno Stato protagonista della vita economica, che contrasti la precarietà del lavoro, le disuguaglianze e la povertà, che protegga le persone dalle turbolenze globali, che investa nell’innovazione tecnologica e nella transizione ecologica e – in sinergia con i privati – orienti la produzione economica all’interesse generale.

Rompere con i dogmi neoliberisti e imprimere un vero cambio di rotta, come quello sperimentato dal governo Conte II, significa superare le resistenze di radicati sistemi di potere e interessi privati. Ma è l’unica alternativa al dilagare del caos, delle disuguaglianze e del disastro climatico. Per fortuna, non è un miraggio.

MARIO TURCO

Senatore della Repubblica, è vicepresidente del Movimento 5 Stelle, di cui è anche responsabile del comitato Economia, lavoro e imprese. Dal 2019 al 2021 è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del governo Conte II, con delega alla programmazione economica e agli investimenti.

Professore associato, già abilitato professore ordinario, di Economia aziendale all’Università “Aldo Moro” di Bari, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali riguardanti l’amministrazione pubblica, la generazione del valore, la dinamica del capitale intellettuale, la storia della ragioneria. Nella sua attività di ricerca si è dedicato anche al ruolo dello Stato in economia. È dottore commercialista e revisore legale dei conti.

