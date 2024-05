Il 2 giugno la settima edizione del Premio Apulia Voice

Pochi giorni e sarà ancora Premio Apulia Voice. Il concorso canoro ideato e organizzato da M.A. Eventi del direttore artistico Mimmo Taurino e di Annarita Taurino, giunto alla settima edizione, sarà nuovamente ospitato dal Teatro Orfeo di Taranto il prossimo 2 giugno, con start alle ore 21.

L’evento, all’interno del progetto “Formazione Creativa” realizzato con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia, con il patrocinio gratuito del Comune di Taranto, Nuovo Imaie e Puglia Sounds, sarà presentato da Matteo Schinaia.

Dai casting delle scorse settimane, quelli live – tenutisi a Bari e Taranto – e quelli online, sono stati selezionati venti finalisti provenienti da tutta Italia.

Tre le categorie in gara: per i “senior” canteranno Flavia Maggini, Giulia Zizzari, Melissa Lumare, Lorenzo Camigliano, Rosa Petronella, Sarah Gemma, Francesca Fiorenza; gli “junior“, invece, sono Rebecca Di Pietro, Lavinia Greco, Elisa Laporta, Daniele Mattia Inzucchi, Dejaem. Infine, per la categoria “inediti”: Niar, Martina Lecce, Gea, A. Will, Ninaif, Davide Torchia e Alessio Pantaleo.

A decretare i vincitori di categoria e dei premi speciali una commissione di assoluto livello, composta dal presidente Enzo Campagnoli, sette volte direttore d’orchestra al Festival di Sanremo (nel 2024 ha diretto l'”Onda alta” di Dargen D’Amico), da Nicole Thalìa, vocalist di Marco Mengoni e vocal coach apprezzata a livello internazionale, e da Antonello Boezio, direttore del Mast (Music Academy Recording Studio), sede di Bari.

Non solo musica sul palco dell’Orfeo: durante la serata ci sarà infatti un omaggio ai volontari del Sorriso Francescano ODV – ETS, per l’impegno che svolgono nei confronti dei pazienti oncologici.

Oltre ai concorrenti, inoltre, si esibiranno anche due artisti speciali, Alessandro e Lorenzo Murciano, che riveleranno al pubblico presente il loro talento e la capacità di andare oltre quelli che possono essere i limiti dello spettro autistico.

Ma la serata finale non sarà altro che l’ultima tappa di una giornata intensa e ricca di appuntamenti per tutti i giovani artisti.

La giornata, infatti, sarà caratterizzata da due incontri formativi all’Hotel Plaza a Taranto: il primo, dalle 11 alle 13:30, con il Maestro Enzo Campagnoli, il secondo, dalle 15 alle 17, con la vocal coach Nicole Thalìa.

Alle 18:30, l’oramai consolidato appuntamento con l‘Apulia Talk, in diretta su Kifra Tv dal foyer del Teatro Orfeo e presentato da Matteo Schinaia, in cui tutti i partecipanti racconteranno di sé e della loro esibizione.

A partire dalle 20, sempre il foyer ospiterà le opere di Giusy Tamburrano, alias “La ragazza che dipinge farfalle”, reduce dai successi delle sue mostre negli Stati Uniti ed a Parigi.

Radio ufficiale dell’evento Multiradio, con diretta web e radio, interviste e approfondimenti dal palco del Teatro Orfeo.

