Gran Galà della Magia di Taranto: spettacolo innovativo e ricco di sorprese

Sarà uno spettacolo totalmente innovativo, ancora più ricco del precedente e ricchissimo di sorprese. Ormai mancano pochi giorni alla seconda edizione del Gran Galà della Magia di Taranto: l’evento, che quest’anno si svolgerà al Teatro Orfeo di Taranto il prossimo 25 maggio (start ore 20:30), avrà come guest star il grande prestigiatore e comico Francesco Scimemi, volto iconico della magia italiana, con il suo esilarante spettacolo “Magicomio“, che è una sintesi perfetta di magia e comicità, un cabaret estremamente personale, divertente e che farà restare senza fiato gli spettatori presenti.

Con lui, tanti gli altri artisti che saliranno sul palco quella sera, presentati nell’occasione da Max Barile: oltre ovviamente agli attesissimi Mago Maraldo e Magica Emy, saranno in scena Lorenzo Torres, Yurillusionist e Mago Manisco, che tornano sul palco dell’Orfeo dopo gli applausi dello scorso anno con dei nuovissimi show.

Quest’anno, inoltre, il Gran Galà della Magia di Taranto strizza l’occhio al sociale: saranno presenti, infatti, diverse associazioni di beneficenza e volontariato del territorio, perché l’obiettivo dello spettacolo è strappare una risata a tutti, in particolar modo a chi ha bisogno di una carezza in più.

Pochi i biglietti ancora disponibili: per acquistarli, è possibile recarsi presso il botteghino del teatro Orfeo in via Pitagora, 80 a Taranto oppure presso Pausa Caffè, in viale Trentino 5b-7.

Per chi non è di Taranto o semplicemente vuole acquistarli comodamente da casa, i ticket sono online al link https://www.2tickets.it/SelectTitolo.aspx?idt=1969987&set=t&car=&ide=1174.

