Potenza, presentate le iniziative dei “Portatori del Santo”

Si è tenuta a Potenza nella sede dell’associazione la conferenza stampa di presentazione degli eventi promossi dai Portatori del Santo nell’ambito delle manifestazioni in onore di San Gerardo.

È stato presentato il programma musicale del Potenza Folk Festival che, dal 26 al 28 maggio, a partire dalle 19.30, animerà Piazza Mario Pagano e vedrà alternarsi sul palco artisti di fama nazionale e gruppi di musica folk locali, con concerti gratuiti. Il PFF sarà come sempre affiancato dalla Cantina del Portatore che aprirà i battenti il 26 con la sua proposta enogastronomica a base di prodotti tipici a KM0 da distribuire ai cittadini e sarà animata dall’allegria trascinante degli oltre duecento associati.

Il 26 maggio si terranno i concerti degli Amarimai, gruppo che unisce il nobile suono dell’arpa viggianese e del violino agli strumenti della tradizione pastorale, e dei Terraross, che proporranno la loro musica che profuma di Sud va dalle alte cime del Gargano, viaggia attraverso la Murgia per toccare il Salento e per poi infine arrivare al mare.

Il 27 maggio si inizia con gli Accipiter, gruppo folk di Accettura, e si continua con un progetto musicale di giovani potentini, i Meridional Freedom Flight, che assorbe tutti i testi della musica popolare lucana (nella fattispecie potentina con Michele di Potenza) e li cuce con sonorità afroamericane. Concluderanno la serata i Bandakadabra, che si autodefiniscono una surreale “pocket orchestra” capace di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente verve comico-teatrale.

Il 28 maggio con il concerto finale degli EX Otago, i Portatori portano ancora una volta nella piazza principale di Potenza, un gruppo di rilievo nazionale che rimarca dell’impronta sonora del Potenza Folk Festival.

Durante la conferenza è stato, inoltre, annunciato che il Portatore d’Oro “Antonio Statuto” 2024 sarà assegnato al potentino Gianluca Caporaso, scrittore di fama nazionale, vincitore del premio Elsa Morante Ragazzi.

“Oltra ad essere un potentino che si è certamente distinto sulla scena nazionale, Gianluca Caporaso nella presentazione riportata sul suo sito scrive “Mi autodefinisco una persona che prova a tessere trame di comunità”. Queste parole – spiegano dall’associazione – ci hanno particolarmente colpito perché ci hanno consentito di riconoscere una missione comune: Caporaso, non è soltanto un autore straordinario ma, come noi, vive e anima i contesti associativi, nel segno dell’inclusione e della partecipazione”.

La consegna avverrà sul palco del Potenza Folk Festival e, come ogni anno, il premio verrà realizzato dall’artista potentina Manuela Telesca.

Durante le tre serate, inoltre, presso la Cantina del Portatore si troverà il punto di distribuzione delle t-shirt realizzate nell’ambito del progetto Pare Parecchio San Gerardo. Una iniziativa nata lo scorso anno e che si è rinnovata anche per quest’anno in collaborazione con la Casa Circondariale di Potenza, l’associazione Officine Officinali che opera nell’istituto penitenziario e l’I.P.S.I.A. Giorgi di Potenza.

Nei mesi scorsi – spiegano gli associati – gli allievi dell’istituto Giorgi hanno partecipato ad un contest per la realizzazione della grafica da proporre sulle t-shirt che saranno poi stampate dai detenuti della casa circondariale grazie ad un macchinario in dotazione all’associazione Officine Officinali. Venerdì 24 maggio ci sarà la consegna della grafica vincente ai detenuti, i quali provvederanno a stampare le t-shirt.

Per cominciare a respirare il clima di festa, I Portatori hanno già avviato diverse iniziative.

I più giovani dell’associazione, che compongono il gruppo degli Under30, hanno organizzato “Waiting for San Gerardo”, aperitivi con djset ogni sabato di maggio in diversi locali della città.

Si è rinnovata anche l’iniziativa I Portatori in vetrina con cui nelle vetrine del centro storico vengono esposti manichini con i vestiti che saranno poi utilizzati dai Portatori del Santo durante la Storica Parata dei Turchi.

Tra le attività già in corso, quella de I Portatori a Scuola, che quest’anno ha coinvolto circa settecento bimbi dell’infanzia e della scuola primaria per un totale di circa 10 istituti, sempre più entusiasti di passare qualche ora a parlare della nostra storia locale, anche attraverso momenti divertenti come il Teatro dei Burattini che racconta la storia di San Gerardo e della Storica Parata dei Turchi, visite guidate nella Cattedrale di San Gerardo e le “ San Gerardiadi”, un percorso con i giochi di un tempo ispirati ai monumenti e al patrimonio culturale della città.

Sono stati poi presentai gli altri appuntamenti in programma che si realizzeranno nel segno della tradizione ma anche dell’inclusione e della solidarietà.

Il 23 maggio, infatti, presso la sede Avis di Potenza I Portatori del Santo saranno protagonisti di una campagna di donazione di sangue con lo scopo di sensibilizzare alla cultura della donazione.

Venerdì 24 maggio, alle ore 18:30, nella Cattedrale di San Gerardo i Portatori insieme alle tante associazioni impegnate nei festeggiamenti in onore di San Gerardo parteciperanno alla tradizionale Messa di benedizione alla presenza del Vescovo, Monsignor Davide Carbonaro.

Il 25 maggio, alle ore 11:30, si ripropone un altro importante appuntamento: gli associati, insieme all’associazione Amici dell’Hospice, faranno trascorrere qualche momento di spensieratezza ai pazienti del reparto Hospice dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

Il 25 maggio, dalle ore 15.30 alla Palestra Vito Lepore, attraverso i Memorial sportivi, si ricorderanno i portatori e gli amici dei portatori che ci hanno lasciati: si alterneranno il Trofeo delle Province “Antonio Statuto uno di noi” under 14 femminile e Trofeo delle Province “Gigi & Eddy” under 14 maschile, seguirà un’amichevole tra i portatori e amici e parenti. Chiuderà la manifestazione la proiezione di un videotributo a cura di Silvio Giordano.

Il 29 maggio ci sarà il tradizionale Pranzo dei Portatori, a Largo Pignatari, per concludere i festeggiamenti tra canti e balli popolari, in un grande banchetto che quest’anno torna per il venticinquesimo anno. Come sempre, i pasti non distribuiti saranno consegnati a Magazzini Sociali, che li consegnerà alle famiglie della propria rete solidale.

Dopo il pranzo, il momento più importante: i Portatori del Santo porteranno a spalla il Tempietto di San Gerardo nella Storica Parata dei Turchi.

