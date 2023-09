Potenza-Casertana 1-1: Colombo, ‘Giocato senza anima per un’ora’

Le dichiarazioni del tecnico del Potenza Calcio, Alberto Colombo, dopo il pari contro il Potenza. (VEDI CRONACA E TABELLINO). “Per come è stata giocata per 60 minuti e più, la gara poteva finire anche con un passivo più pesante. Chi è entrato è stato in grado di cambiare il volto quantomeno a livello di orgoglio e di caparbietà. Alla fine non dico che sia stato un punto meritato ma c’è stata una reazione che, in teoria, non dovrebbe mai mancare. Siamo in un momento molto particolare, in senso negativo, per uscirne bisogna mettere un cuore, un’anima che nella prima ora non c’è stata”.

