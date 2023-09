Ventisettesima sfida in Campionato tra Potenza e Casertana. Undici vittorie a testa e quattro pareggi per una sfida dal grande fascino che nasce nella Stagione 60-61. Lucani che scendono in campo con l’obiettivo di cancellare l’opaca prestazione del “Menti”. Campani alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo i pareggi contro Benevento e Latina. Il match inizia con un minuto di silenzio in ricordo dell’ex presidente della Repubblica, Giogio Napolitano.

In cronaca. Il primo tiro in porta arriva dopo 15 secondi con Laaribi che ci prova da fuori area: ma il tiro è debole e Venturi blocca senza problemi. Al dodicesimo si affaccia la Casertana: Tavernelli di testa è impreciso e la palla termina sul fondo.

A passare in vantaggio sono gli ospiti al minuto 21 su una incomprensione difensiva della retroguardia potentina: Fabbri lancia Curcio (0-1) in area che di sinistro la mette sotto l’incrocio. Al 40esimo è ancora Curcio da calcio piazzato a spaventare il Viviani: il tiro non è fortissimo ma Gasparini è costretto a respingere in bagher. Timida la reazione del Potenza che ci prova con Hadziosmanovic due minuti dopo ma la palla si spegne ampiamente sul fondo.

Nella ripresa è ancora la Casertana a fare la partita. Al 62esimo Tavernelli impegna Gasparini in corner con un tiro forte ma troppo centrale. Tre minuti dopo il Potenza – dagli sviluppi di un corner – trova la strada del gol ma la rete di Caturano viene annullata per fuori gioco.

Al 72esimo gli ospiti vanno vicinissimi al raddoppio con Curcio che di testa sfiora la traversa su un bel cross di Calapai. Al 75esimo Comobo passa al 4-2-4 con l’ingresso di Rossetti al posto di Verrengia. Un minuto dopo è Ascencio a trovare il corridoio giusto per Caturano (1-1) che a tu per tu con Venturi trova la prima rete stagionale e porta il Potenza in parità. La gara si accende. All’81esimo contropiede della Casertana ma Gasparini è coraggioso a chiudere sui piedi di Celiento.

Termina quindi con il quinto pareggio tre i due club una gara dominata dagli ospiti per più di un’ora di gioco. Il Potenza conquista un punto importante per il morale anche se Colombo avrà ancora molto da lavorare soprattutto sull’aspetto mentale in vista del prossimo impegno casalingo contro il Monterosi. Nell’opacità di una prestazione mediocre c’è però una buona notizia: il gol di capitan Sasà Caturano.

IL TABELLINO DI POTENZA – CASERTANA (1-1)

Domenica 24 settembre 2023, ore 20.45, stadio “A. VIVIANI”: 5a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA CLACIO (3-5-2): Gasparini; Armini (75’ Rossetti), Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic, Laaribi (50’ Porcino), Schiattarella (63’ Saporiti), Steffè (63’ Prezioso), Volpe; Di Grazia (50’ Asencio), Caturano.

A disp.: Alastra, Galiano, Maddaloni, Monaco, Mata, Gagliano, Hristov.

All.: Alberto COLOMBO

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Fabbri, Celiento, Soprano, Anastasio; Toscano (61’ Calapai), Proietti, Damian; Casoli, Tavernelli (72’ Taurino), Curcio (89’ Turchetta).

A disp.: Marfella, Trematerra, Matese, Galletta, Sciacca, Del Prete, Paglino, Cadili.

All.: Vincenzo CANGELOSI

Arbitro: Renzi (Pesaro)

Guardalinee: Bernasso (Milano) – Signorelli (Padova)

Quarto Uomo: Taglienti (Brindisi)

POTENZA 1 – 1 CASERTANA

MARCATORI: 21’ Curcio, 76’ Caturano

AMMONITI: 4’ Laaribi, 16’ Anastasio, 40’ Hadziosmanovic, 94’ Sbraga

CORNER: 4 – 6

RECUPERO: 3’ – 5’

SPETTATORI: 2703 per un incasso lordo 31.270,48 euro

