Monopoli, blackout e batosta: l’Avellino vince 4-0

AVELLINO – È una gara dai due volti quella del “Partenio”. Il Monopoli viene travolto dalla furia dell’Avellino, un 4-0 maturato tutto nei primi venti minuti del secondo tempo. La cronaca racconta di un affondo degli irpini al 2′, verticalizzazione per Varela che però colpisce male, un minuto dopo giunge la prima conclusione verso la porta, Tito trova la parata sicura di Perina. Il primo tempo è equilibrato, il Monopoli offre interessanti trame di gioco e nulla fa pensare a quanto accadrà nella ripresa. Il secondo tempo parte con una grande occasione per l’Avellino, al 47’ Sgarbi serve Patierno che di prima intenzione non centra lo specchio della porta. È il preludio ad otto minuti da incubo per il Monopoli. La sfida si sblocca infatti al 50’ quando Armellino tocca per Sgarbi che trova i giri giusti e non lascia scampo a Perina. Il Monopoli reagisce e sfiora il pari, al 53’ Iaccarino calcia una punizione perfetta che, però, si stampa sulla traversa. Sfortunato il classe 2003, ma è un momento nero. Il gabbiano subisce una tremenda mazzata due minuti dopo, contropiede fulminante di Sgarbi che permette a Patierno di sbloccarsi e firmare il 2-0. Blackout per la squadra di Tomei. Colpo del ko al 58’, corner di Tito dritto sulla testa di Armellino che mette la partita in ghiaccio per la gioia del pubblico presente al “Partenio”. Uno-due-tre da record, in appena otto minuti, che tramortisce la squadra di Tomei. Il Monopoli non c’è più e arriva anche il poker: al 65’ l’incursione di Gori provoca un rimpallo sfortunato che favorisce Patierno, l’ex Virtus Francavilla deve soltanto toccare per la sua prima doppietta in biancoverde, 4-0 in venti minuti di secondo tempo. 73’, l’Avellino sfiora la manita con la traversa di Benedetti. La gara scorre in totale controllo degli irpini. Il Monopoli incassa la seconda sconfitta stagionale ed un passivo pesante, troppa sterilità offensiva e ripresa assolutamente da dimenticare.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Thiago Cionek, Benedetti, Rigione (27’st. Mulè); Cancellotti, Varela (41’st. Maisto), Palmiero, Armellino, Tito (20’st. Sannipoli); Patierno (41’st. Marconi), Sgarbi (20’st. Gori). All. Pazienza.

Monopoli (4-3-3): Perina; Fazio, Fornasier, Ferrini (42’st. Angileri), Dibenedetto (42’st. Piarulli); Vassallo, Iaccarino (42’st. Peschetola), Hamlili; Starita (11’st. Borello), Spalluto (26’st. Santaniello), D’Agostino. All. Tomei.

Arbitro: Cavaliere di Paola.

Note: ammoniti: Ferrini (M), Thiago Cionek (A), Tito (A), Maisto (A).

Marcatori: 5’st. Sgarbi (A), 10’st. Patierno (A), 13’st. Armellino (A), 20’st. Patierno (A).

