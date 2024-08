Potenza, al via il servizio navetta per l’aeroporto Pontecagnano

POTENZA – Al via da oggi 12 agosto il collegamento bus tra Potenza e l’aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi” di Pontecagnano. Partenze dal Terminal di viale del Basento alle 5.50, 6.30, 13.50 e alle 18.00. Da Pontecagnano, invece, alle 15.00, 15.40 e 19.30. In andata previste fermate anche agli svincoli di Picerno, Sicignano e Battipaglia. Il servizio – partito in fase sperimentale per testare le reali esigenze dei cittadini e in attesa anche dei nuovi orari e dei nuovi voli che saranno annunciati ad ottobre – è attivo dal lunedì al sabato tranne la corsa di ritorno delle 19.30 (dall’aeroporto verso Potenza) che si effettua tutti i giorni compresa la domenica e i festivi. Cinque in totale i passeggeri partiti da Potenza nel primo giorno di attivazione del servizio.

