Post Bari-Sudtirol 0-1, Radunovic: “Campo imbarazzante, dobbiamo cercare di liberare la testa”

Intervenuto ai microfoni in mixed zone il portiere del Bari Boris Radunovic ha parlato del campo e dell’atteggiamento mentale dei suoi in casa: “È stata una gara difficili come tutte quelle che si giocano nel campionato di Serie B – ha commentato– noi non siamo stati bravi a prepararla bene, in un campo che è stato veramente imbarazzante. Non abbiamo uno dei migliori campi in Serie B e dobbiamo assolutamente migliorare questa cosa, per come giochiamo noi non ci aiuta”. Radunovic ha parlato anche della tenuta mentale: “Fin adesso abbiamo giocato meglio fuori casa dove abbiamo meno pressione. Abbiamo pressioni mentali quando giochiamo in casa, abbiamo paura di sbagliare passaggi, cross e tiri. Dobbiamo liberare la testa e andare sempre al massimo”.

