Post Bari-Sudtirol 0-1: Longo: “Partita brutta, non ci siamo adattati a loro”

L’allenatore del Bari Moreno Longo fa mea culpa dopo la sconfitta del Bari con il Sudtirol: “Abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo sofferto un gioco che sapevamo avrebbe sporcato la nostra partita. Non ci siamo adattati, abbiamo fatto fatica a stare dentro a questo tipo di partita. Di questo mi assumo io la responsabilità, si vede che non ho spiegato bene quello che era il tipo di gara da fare, tipo di gara che noi sappiamo non prediligere. Le caratteristiche dei nostri giocatori sono diverse, ma in Serie B devi saper fare questo tipo di partita. Perdiamo meritatamente una sfida che avremmo voluto approcciare e giocare in modo differente. Ce ne saranno tante di partite sporche e non belle”.

Il tecnico biancorosso ha poi motivato l’esclusione di Maita e le scelte iniziali: “Non è giusto parlare di chi è subentrato, a questo giro siamo stati tutti sotto. E’ una partita negativa che va analizzata nella sua globalità. Lella al posto di Maita? Lella ha caratteristiche di grande corsa, di grande volume. Quando un allenatore fa delle scelte, dietro quelle scelte c’è sempre un perché. Bisogna dare delle chances, bisogna dare delle opportunità, bisogna far giocare più calciatori possibili. Secondo me ha fatto una buona partita, poi è normale che quando la squadra non performa anche lui può apparire meno brillante. Maita peraltro arrivava da una serie di partite innumerevoli, anche lui aveva bisogno di tirare il fiato”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author