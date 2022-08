Roma – Un nuovo soggetto politico. “Ape nel simbolo, richiamo a impegno ambientalista”. Questo il contrassegno con cui la nuova forza politica capitanata dal Ministro degli Esteri in partnership con Bruno Tabacci si presenterà alle prossime politiche.

Un partito riformatore che guarda ai giovani, al sociale, alla transizione, all’ambiente, alla digitalizzazione. IC, l’acronimo, non parla con chi vuole sfasciare tutto, a chi fonda la propria politica sui no, dice Di Maio. Saremo moderati. Non ha dubbi il ministro degli esteri. Il governo Draghi è stato fatto cadere da degli estremisti, da persone che hanno messo al centro Putin. Contro di loro serve unità e lancia una proposta. Bruno Tabacci elogia la politica estera di Di Maio e non le manda a dire al leader di Azione. Se Calenda si può presentare alle elezioni è anche per merito mio. Il presidente di Centro democratico si riferisce al fatto che Azione si appoggerà a piu Europa per evitare di dover raccogliere le firme ad agosto, che 5 anni fa non esisteva, e che se esiste e’ grazie a me