“Nonostante quanto accaduto, il Governo continua a lavorare pensando al benessere degli italiani. Il nostro obiettivo è riuscire a trovare una soluzione ai problemi dei cittadini, acuiti da un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo, in cui il potere di acquisto di lavoratori e pensionati si è drasticamente ridotto. Tra le misure a cui stiamo lavorando ricordo la possibile proroga dello sconto carburanti e del bonus bollette, la riduzione del cuneo fiscale per i dipendenti e la rivalutazione anticipata delle pensioni, che potrebbe arrivare ad un 2%. Misure che aiuteranno ad affrontare l’aumento dei costi subìto dalle famiglie, ma che dovranno essere solo un punto di partenza verso politiche atte a migliorare la vita dei cittadini italiani”. Lo dichiara in una nota Marco Lacarra, deputato pugliese del PD, in merito al decreto aiuti bis su cui il Governo sta lavorando in questi giorni.