BARI – “Noi con l’Italia, dopo un’analisi sull’organizzazione complessiva dei territori, ha deciso di rafforzare la governance del partito in Puglia anche in vista delle prossime elezioni. Savino Cannone è il nuovo presidente del partito in Puglia, mentre Luigi Morgante è il nuovo coordinatore regionale”. A renderlo noto Maurizio Lupi, presidente di Nci, dopo un incontro avvenuto a Bari alla presenza del sottosegretario alla sanità Andrea Costa, promosso dal Prof. Schittulli e dal Prof. Cannone, con i quadri dirigenti del partito per presentare il nuovo coordinatore regionale Luigi Morgante. “