Polignano, un premio alla memoria di Pierluigi Galluzzi

Il Comune di Polignano rende omaggio a Pierluigi Galluzzi, stimato e noto discografico, pittore per passione, nato a Polignano e scomparso prematuramente nel 2001. Sabato 31 agosto, in occasione della XXII edizione del Premio a lui intitolato a partire dalle ore 19 si terranno dai balconi che affacciano sulla Lama Monachile i concerti dei talenti pugliesi Leonardo Di Gioia, Fisarmonica, Mia Secundo e Max Monno, Voce e Chitarra Francesca Di Leone&Guido Di Leone, Historia do samba. Concluderà l’evento il concerto di Alan Sorrenti dal balcone Palazzo San Giuseppe.

Galluzzi, figura indimenticata nella sua Polignano, ha curato la promozione di molti e noti artisti e nel corso degli anni ha aperto la cittadina pugliese alla grande musica italiana e internazionale e ha ideato il primo Jazz Blues Festival.

