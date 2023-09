PNRR, 15 milioni di euro per l’edilizia scolastica nella BAT

BAT – Finanziamenti dal Piano di Ripresa e Resilienza per gli istituti scolastici della sesta provincia pugliese. Gli uffici provinciali hanno proceduto all’aggiudicazione delle gare per la progettazione e per i lavori che interesseranno i licei e le scuole superiori di secondo grado del territorio, per una somma di oltre 15 milioni di euro.

A comunicarlo in una nota è stato lo stesso presidente della BAT Bernardo Lodispoto, che ha sottolineato l’efficienza della macchina organizzativa nonostante i tempi stretti che caratterizzano la fase recente del PNRR. Le aggiudicazioni sono frutto di candidature presentate e approvate nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, con indirizzo di investimento relativo al potenziamento dei servizi di istruzione, alla messa in sicurezza e alla riqualificazione dell’edilizia scolastica.

I lavori inizieranno entro il 30 novembre 2023 e riguarderanno 23 scuole della BAT: tre di Barletta e Canosa, quattro di Andria, Trani e Margherita di Savoia, due di Bisceglie, una di Minervino Murge, San Ferdinando e Trinitapoli. Le operazioni avranno diversa durata in base agli edifici, da un minimo di 51 giorni al Carafa di Andria ad un massimo di 368 giorni al Moro di Margherita di Savoia.

