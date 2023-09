La Provincia di Matera riconsegna alla scuola la palestra dell’Iis Bernalda-Ferrandina

Nuovi spogliatoi, servizi igienici e medicheria, oltre all’impermeabilizzazione e la pitturazione dei relativi locali e della palestra attigua.

Stamattina, a Bernalda, il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha formalmente consegnato al dirigente scolastico dell’Iis Bernalda-Ferrandina, Giosuè Ferruzzi, e alla comunità jonica la palestra e i servizi ad essa annessi dell’istituto, anche alla presenza del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Rosanna Cancelliere, che non ha mancato di sottolineare “l’attenzione del Presidente Marrese ai giovani in generale, e agli studenti in particolare”, ai quali ha fatto il suo in bocca al lupo per l’inizio del nuovo anno scolastico.

I lavori, consistiti nella demolizione e successiva ricostruzione dei locali adibiti a servizi della palestra e nella manutenzione ordinaria della stessa, sono stati realizzati grazie a un finanziamento ministeriale per un ammontare complessivo di circa 255mila euro, somma però destinata anche alla realizzazione dell’impermeabilizzazione della palestra del “Capitolo” di Tursi.

All’inaugurazione, preceduta dalla benedizione impartita da don Giuseppe Lavecchia, erano presenti anche il consigliere regionale, Piergiorgio Quarto, il consigliere provinciale e Presidente del Consiglio comunale di Bernalda, Nunzio Gallotta, nonché il consigliere comunale di maggioranza delegato all’impiantistica sportiva, Rocco Luigi Petrozza.

Soddisfatto, a fine cerimonia, il Presidente Marrese: “Si tratta di un altro importante obiettivo centrato dalla Provincia di Matera, che guarda al mondo della scuola e ai servizi ad essa connessi con estremo interesse, pur a fronte delle endemiche difficoltà di personale e finanziarie cui la riforma Delrio l’hanno costretta. Sempre in questo istituto, peraltro, a breve inizieranno i lavori di adeguamento impiantistico e recupero dei laboratori finanziati dal PNRR con una somma di circa 1 milione e 200 mila euro, a conferma della nostra attenzione al mondo della scuola”.

Il dirigente scolastico Ferruzzi, da par suo, ha sottolineato: “Questo è un giorno importante perché la ristrutturazione di questa palestra consentirà ai nostri ragazzi di praticare lo sport, e sappiamo quanto questo sia importante, ma anche ai docenti di programmare le attività e alla comunità di Bernalda di poterne fruire perché questo è uno spazio che porta all’inclusione e ad evitare la dispersione scolastica. Grazie al Presidente Marrese, all’ufficio tecnico della Provincia perché oggi più che mai possiamo rendere concreto il detto mens sana in corpore sano”.

Al termine della cerimonia, nella palestra di oltre 200 metri quadri, appena rimessa a nuovo, alcuni studenti dell’istituto jonico hanno poi inscenato una gara amichevole sancendo di fatto un nuovo inizio per la struttura.

