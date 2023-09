MATERA – Il sindaco, Domenico Bennardi, ha salutato stamattina il nuovo comandante regionale della Guardia di finanza, Generale di brigata Roberto Pennoni, ospite in municipio accompagnato dal comandante provinciale della Gdf, Colonnello Giuseppe Antonio Cardellicchio. Bennardi ha sottolineato l’importanza del lavoro delle Fiamme Gialle, impegnate sul territorio lucano nelle complesse attività di prevenzione e contrasto dei reati finanziari e della criminalità, a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, in stretto raccordo con le altre forze dell’ordine. Il Generale Pennoni, che proviene dal comando di Bari, è di origini abruzzesi, quindi molto vicino alla cultura e alle tradizioni lucane, che apprezza molto. Il sindaco ha regalato all’alto ufficiale una guida turistica aggiornata di Matera, invitandolo a tornare presto in visita alla città per conoscerla meglio da tutti i punti di vista.

