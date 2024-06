Playoff U15, si spegne in semifinale il sogno scudetto della Virtus Francavilla: l’Arezzo vince 3-1

Si spegne in semifinale il sogno scudetto della Virtus Francavilla, che perde 3-1 ad Arezzo e vanifica la vittoria di misura di una settimana fa. I toscani la sbloccano già al 7’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: dopo serie di batti e ribatti De Luca riesce ad insaccare alle spalle di Fontanarosa, che tocca ma non basta. I biancazzurri rispondono al 18’ con Miccoli, che su punizione defilata non sorprende però un attento Rosi. Al 28’ risponde ancora presente il portiere amaranto, ma questa volta su Celentano. Il raddoppio arriva al 31’ ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Di testa Lobasso è il più cinico di tutti e firma il 2-0. Passano quattro minuti ed il Francavilla accorcia le distanze: gran botta dalla distanza di Ettorre, che di collo pieno mette il pallone sotto l’incrocio dei pali. Si va negli spogliatoi sul parziale di 2-1. Il primo squillo della ripresa lo suonano gli imperiali al 14’: Panarelli da fuori spara a salve. Al 25’ ci prova Miccoli, anche lui dalla distanza, ma senza riscontrare la giusta dose di fortuna. Due minuti dopo ancora Rosi protagonista, nuovamente su Celentano. Con questo parziale si andrebbe ai supplementari, ma l’Arezzo non si accontenta e non solo tiene botta, ma spinge anche: al 30’ Lobasso riesce nella fuga sull’out mancino, ad intercettare il suo cross basso c’è però Parisi, che anticipa tutti, compreso il suo portiere, e realizza uno sfortunato autogol. La Virtus si ripiega in avanti a caccia del gol della speranza, ma la reazione dei biancazzurri è tutta nel colpo di testa impreciso di Distante al 41’. Si spegne pertanto in Toscana il sogno Scudetto dei baby biancazzurri di mister Luciano Montesardi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author