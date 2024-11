“Pietramadre”, quattro Comuni per Alberobello a Capitale della Cultura 2027

CASTELLANA – Quattro Comuni per sostenere Alberobello a capitale della Cultura 2027. La Grave delle Grotte di Castellana è stata la location di “Pietramadre. La cultura in grotta”, un appuntamento che celebra il progetto “Pietramadre”, e presenta i motivi della candidatura unendo strettamente i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare e che fa della Pietra, quella dei muretti a secco raccontati anche dal Premio Strega 2022 Mario Desiati, un filo rosso che dal mare attraversa le Grotte, le campagne del sud est barese, fino ad arrivare nella capitale dei Trulli, sito Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. Gli ospiti hanno avuto modo di godere della bellezza di uno dei siti carsici più importanti d’Europa. Il cammino attraverso le caverne è stato accompagnato da diversi performer che si sono esibiti su musiche di Domenico Modugno, per rimarcare il legame tra territorio e comunità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author