Musica, cibo e solidarietà nei 12 mesi di Gabriel 2025

BARI – Una serata all’insegna della musica, del cibo e dell’allegria l’appuntamento annuale per la presentazione del Calendario Gabriel 2025 della omonima Associazione, odv per l’umanizzazione delle cure in oncologia. Special guest della serata, come ormai da anni, l’attore e regista Sergio Rubini

La progettualità del calendario, affidata a Amleto Melgiovanni è arricchita dalle ricette di Adolfo Sbisa, vero “sacerdote dei sensi” nelle preparazioni anche destinate ai pazienti oncologici. Quest’anno, infatti, l’associazione ha voluto dare spazio a Ricette d’Autore, varianti comprese. Il calendario così può diventare un utile strumento non solo per scandire il tempo, ma anche per le preparazioni in cucina.

