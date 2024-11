Bari, musica e canto per la pace nel Mediterraneo

BARI – Si chiama “This is me – Pace e dialogo tra i popoli del Mediterraneo”, lo spettacolo di danza previsto per questo fine settimana nel capoluogo pugliese che si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani artisti sui temi della Pace e del dialogo. Daranno vita all’appuntamento, a partecipazione gratuita, circa 200 giovani danzatori provenienti dalle regioni Puglia e Basilicata. Il Galà sarà preceduto da una giornata di lezioni curate da ballerini e coreografi internazionali che danzeranno al fianco dei giovani talenti finalisti della 28ma edizione del Festival Baridanza 2024.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author