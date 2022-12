Condividi su...

BARLETTA – È un Barletta in serie positiva, quello che si avvicina al match di domenica al Puttilli contro il Matera. I biancorossi sono reduci dal successo al fotofinish sul campo di una rinvigorita Puteolana e puntano a mettere pressione alla Cavese capolista. Dall’altra parte, però, ci saranno i lucani, che hanno inanellato sette risultati utili consecutivi. La squadra di Farina intende far valere il fattore campo, ancora una volta verso il sold-out.

Tra i protagonisti delle ultime partite c’è proprio Piersanti, inoperoso a Pozzuoli ma determinante nello 0-0 di Altamura. Con il Barletta che ha ritrovato il gol di Lattanzio e aspetta le reti di Matteo Di Piazza, la difesa si conferma punto forte dei biancorossi.

Contro il Matera servirà ancora una volta la spinta del pubblico, decisivo nelle ultime due trasferte consecutive. Il Puttilli tornerà una componente da sfruttare e anche i giocatori confidano nella spinta dei tifosi per superare i lucani di Ciullo, sospinti da circa 250 sostenitori che hanno staccato i tagliandi nella città dei sassi.

Dal mercato, nel frattempo, è arrivato Francesco Lovecchio, che ricoprirà il ruolo di secondo portiere alle spalle di Piersanti. Per l’estremo difensore è un ritorno in biancorosso dopo la stagione 2020/2021, conclusa con l’eliminazione in semifinale playoff di Eccellenza. Salutano ufficialmente Campisi, direzione Cassino nell’operazione di scambio con Lovecchio, e Pignataro, il cui cartellino è stato liberato dal Barletta soltanto venerdì nonostante il precedente annuncio del Manduria.