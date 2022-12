Condividi su...

Ultima trasferta del 2022 per la Virtus Francavilla. I biancazzurri, ancora a caccia della prima gioia esterna del proprio campionato, saranno ospiti della Leonessa a Picerno. Alla vigilia del match, mister Antonio Calabro ha presentato così la sfida ai lucani.

“Affronteremo un Picerno in salute, che vanta punti di forza e punti deboli. Dobbiamo limitare i primi e far leva sui secondi. È un periodo in cui dobbiamo fare di necessità virtù, urge ricompattarci. Giorno è tornato al allenarsi oggi, così come Perez. Leo vuole essere utile e sta stringendo i denti, gli va dato atto di questo. Murilo ha svolto l’intera settimana di lavoro con il gruppo, mentre Ekuban ha avuto un problema ad una costola a Catanzaro. Tchetchoua ne ha ancora per un po’. Non dobbiamo però piangerci addosso, i ragazzi hanno voglia di far bene. Dobbiamo fare una partita maschia, di squadra, solo così potremo fare risultato. A prescindere da chi abbiamo di fronte. Giocando da squadra si può vincere contro chiunque”.