Picerno, Tomei: “Vogliamo tornare a sorridere”

Il k.o. contro il Giugliano ha sancito la seconda sconfitta consecutiva per il Picerno. Dopo l’ottimo avvio di stagione, i lucani stanno vivendo un periodo negativo, con zero vittorie nel mese di ottobre. Il tecnico Francesco Tomei attende una risposta dai suoi ragazzi nel prossimo match contro il Monopoli, in programma lunedì 4 novembre al ‘Veneziani’: “In settimana ho visto la reazione giusta da parte della mia squadra. Siamo tutti dispiaciuti per gli ultimi risultati, vogliamo tornare a sorridere. L’atteggiamento dei ragazzi durante gli allenamenti è stato propositivo e spero che si veda anche lunedì. Dobbiamo guardare a noi stessi, mi auguro di poter raccogliere ciò che meritiamo. Spero che la voglia di riscatto non sia un assillo. Dobbiamo giocare a calcio e mettercela tutta. È fisiologico che ci siano momenti di calo, sicuramente questo ci riporta alla nostra realtà. Siamo una piccola società, molto organizzata e professionale. Dobbiamo sempre ragionare con umiltà, altrimenti rischieremo di incappare in qualche errore. I ragazzi sono maturi e responsabili, danno il massimo in ogni partita e sono sereno. Ciò che conta è che lunedì arrivi una buonissima risposta ad un momento insoddisfacente. Non facciamo tabelle, in questo campionato può succedere di tutto ogni domenica. Ogni partita va giocata al massimo”.

