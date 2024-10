Picerno, Tomei: “Nulla da rimproverare ai miei ragazzi”

Termina con il punteggio di 1-1 la sfida tra Picerno e Cavese. All’iniziale vantaggio dei campani con Fella, infatti, ha risposto Franco con freddezza dagli undici metri. Un pareggio che consente ai lucani di restare appollaiati ai vertici della classifica. Al termine della sfida, il tecnico dei padroni di casa, Francesco Tomei, ha dichiarato: “Abbiamo disputato una grande partita, siamo arrivati tante volte in zona offensiva ma non siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, stanno crescendo e sono contento. Sono un po’ rammaricato, avremmo potuto raccogliere qualcosa in più ma il calcio è cosi. Avevamo già visto giocare la Cavese, è una squadra fisica e intensa. Non è stata una partita semplice, i nostri avversari hanno creato un blocco stretto ma siamo stati bravi a trovare gli spazi giusti. In queste partite, però, puoi rischiare qualcosa, soprattutto contro giocatori come Sorrentino. Alla fine del primo tempo siamo stati un po’ ingenui, perdendo troppo semplicemente un pallone. Sono contento, però, dell’interpretazione della partita. Il nostro obiettivo ora è il Taranto, vogliamo mantenere la categoria e pensiamo partita dopo partita. Questo campionato è pieno di anomalie, ci sono tante partite e le squadre non sono strutturate per affrontare così tanti impegni. Gli infortuni sono all’ordine del giorno e vorrei che i ragazzi venissero tutelati maggiormente. Non so se riusciremo a recuperare qualcuno in vista del prossimo impegno ma faremo il possibile“.

