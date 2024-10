Cerignola atteso dalla Turris, Raffaele cerca la cura al “mal di gol”

C’è un mal di gol da curare per il Cerignola, reduce da due punti e zero reti segnate nelle ultime tre gare e pronto a sfidare una Turris pian piano sempre più ostica dopo le disavventure di inizio stagione. Tre partite in cui Salvemini è stato affiancato da un’altra punta, come avveniva con Cuppone, o da uno o più trequartisti. Raffaele cerca soluzioni per ridare linfa ad un attacco martoriato dagli infortuni. Le sue parole alla vigilia della sfida di Torre del Greco.

