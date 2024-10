Cavese, Di Napoli: “Picerno miglior squadra vista finora”

Prosegue il buon momento di forma della Cavese. Il pareggio contro il Picerno, infatti, permette alla squadra campana di ottenere il terzo risultato utile consecutivo. Al termine del match del ‘Donato Curcio’, il tecnico degli ospiti, Raffaele Di Napoli, ha dichiarato: “Abbiamo assistito ad una bellissima gara, aperta ad ogni risultato. Il Picerno è la miglior squadra vista finora, sul loro campo sono molto temibili. I miei ragazzi hanno disputato una prova maiuscola, chiudendo ogni linea di passaggio. Siamo passati in vantaggio, abbiamo qualche rammarico ma anche il nostro portiere ha compiuto un paio di interventi. È stata una bella partita, mi sono divertito. Mi dispiace per il risultato e per l’infortunio di Luca Piana, il quale ha accusato un problema al ginocchio di cui non conosciamo ancora l’identità. Aspettiamo il responso medico e speriamo non sia nulla di grave. La prestazione di oggi ha dimostrato che questa squadra ha fame e perciò sono contento e ottimista. Nel primo tempo abbiamo attaccato alle spalle di Pagliai, un giocatore molto offensivo, e abbiamo creato qualche occasione. Tatticamente, i ragazzi hanno interpretato la gara in maniera ottimale. Nella prima metà di gioco, però, abbiamo spesso consegnato il pallone agli avversari. Questo punto fa sicuramente morale, avendolo ottenuto in un campo difficile. Domani mattina torneremo ad allenarci per proiettarci già al prossimo match con l’entusiasmo giusto”.

