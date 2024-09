Picerno, Tomei: “Messina da affrontare con la giusta mentalità”

Tra i posticipi di Serie C, spicca Picerno-Messina. Al ‘Curcio’, i siciliani proveranno ad ottenere il primo successo stagionale in trasferta al cospetto di una delle sorprese di questo inizio stagione. Il tecnico dei lucani, Francesco Tomei, ha illustrato il match nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Non c’è pressione, lavoriamo quotidianamente con molta serenità e pensiamo partita dopo partita. La gara col Messina sarà la terza in pochi giorni e conterà molto l’aspetto fisico e mentale. Sarà una sfida delicata in cui cercheremo di farci trovare pronti. Chi sarà capace di mantenere alta la soglia dell’attenzione potrà avere qualche vantaggio”.

Formazione: “Valutiamo le condizioni dei ragazzi, sicuramente ci saranno delle rotazioni. Santarcangelo e Volpicelli possono darci una grande mano e mi auguro che, nel caso in cui dovessero essere chiamati in causa dall’inizio, rispondano come fatto finora”.

Messina: “Affronteremo una buona squadra, con un tecnico che conosce bene le dinamiche di questo campionato. Sarà una partita dura, gli avversari verranno qui per disputare la loro partita. Il primo posto? Non è un mio pensiero. Siamo ancora agli inizi del campionato e mi auguro solo che la squadra affronti il match col Messina con la testa giusta”.

Cecere: “Simone sta crescendo, si impegna molto e avrà la sua possibilità. Mi auguro di farlo giocare il prima possibile”.

