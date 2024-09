CONI, Alfredo Fiorentino è il nuovo fiduciario per il Comune di Lecce

È ricaduta sul leccese Alfredo Fiorentino la scelta del nuovo fiduciario coni per il comune di Lecce,a lui spetterà il compito di fare da collante tra amministrazione ed associazioni sportive.

La notizia della nomina al sindaco di Lecce Adriana Poli bortone è arrivata direttamente dal delegato provinciale coni Cav.Luigi Renis.

Alfredo Fiorentino da sempre impegnato nel sociale e nello sviluppo di tematiche di sensibilizzazione sportive,umane e culturali nel territorio salentino è pronto ad accettare questa nuova sfida.

I ragazzi e le associazioni sportive hanno bisogno di più attenzione sia sotto l’aspetto sportivo ma anche umano e sociale,a noi il compito di riportare i ragazzi per strada e nelle strutture sportive,soprattutto riqualificando quelle comunali per dare una maggiore sostenibilità alle famiglie in difficoltà,altro obbiettivo da concretizzare sarà quello di creare una rete funzionante tra coni, scuole,associazioni e amministrazione per sensibilizzare l’educazione ed il rispetto che si possono insegnare anche attraverso lo sport,infine il nuovo fiduciario ringrazia per la scelta il delegato provinciale del coni Luigi Renis,un grazie sentito anche per la sua sensibilità e per il grande impegno che mette a disposizione per il nostro salento,lui sa quanto mi sta a cuore la mia città e la crescita culturale e sportiva dei ragazzi,a noi e a questa nuova amministrazione dimostrare la giusta attenzione a ciò che da me è ritenuto di maggiore importanza,le nuove generazioni.

