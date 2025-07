Trepuzzi, picchia la compagna fratturandole mani e piede: arrestato

Un 32enne residente a Trepuzzi è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia di Lecce con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della propria compagna di 30 anni.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione durante un diverbio per motivi futili. Il 32enne avrebbe colpito la donna con calci e pugni, causandole lesioni multiple. La vittima è riuscita a fuggire in strada raggiungendo la zona di Torre Rinalda, da dove ha contattato il 112 per chiedere aiuto.

All’arrivo della Polizia, la donna è apparsa in evidente stato di agitazione e con ferite visibili alle mani e a un piede. È stata immediatamente soccorsa e accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove le sono state riscontrate fratture.

In ospedale ha deciso di sporgere denuncia, raccontando che non si trattava del primo episodio di violenza: già in passato, il compagno l’avrebbe aggredita procurandole contusioni e ferite, ma per paura non aveva mai presentato denuncia né richiesto cure mediche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author