Barletta, per la porta potrebbe arrivare Antonio Figliola

Il Barletta vuole un portiere over. Il direttore sportivo Savino Daleno, secondo quanto appreso da Antenna Sud avrebbe messo gli occhi su Antonio Figliola, portiere classe 1999, del Martina ed ex Bitonto. Si tratterebbe di un altro fedelissimo del tecnico Massimo Pizzulli ma, soprattutto, di uno dei migliori portieri in assoluto della categoria.

