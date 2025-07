Basket, Mesagne: Carlo Molfetta presentato come presidente onorario

Carlo Molfetta, nominato nuovo presidente onorario della New Virtus Mesagne, è stato presentato nel pomeriggio nel Castello della città. Un ruolo inedito nel mondo del basket (Serie C Puglia) per l’ex taekwondoka, oro olimpico a Londra 2012 e con un passato anche da team manager azzurro, attuale anche dg dei Giochi del Mediterraneo 2026.

